Беглов поздравил петербуржцев с Днем космических войск России

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам в День космических войск России, об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Первый искусственный спутник Земли Россия вывела ровно 67 лет назад – 4 октября 1957 года. Как в обращении отмечает Беглов, это стало возможным благодаря отечественным ученым и инженерам.

"Солдаты и офицеры Космических войск с честью продолжают традиции предков, обеспечивая надежную работу боевой техники и ударных комплексов", – сказал глава города.

Также губернатор отметил, что Петербург тоже играет особую роль в отечественной космической отрасли. В городе есть Военно-космическая академия имени Можайского, которая готовит кадры для космических войск.

В конце Беглов пожелал военнослужащим этого подразделения здоровья и новых побед.

Фото: ЗАКС.Ру