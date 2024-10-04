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Новости 13:17

Беглов поздравил петербуржцев с Днем космических войск России

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с Днем космических войск России

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам в День космических войск России, об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Первый искусственный спутник Земли Россия вывела ровно 67 лет назад – 4 октября 1957 года. Как в обращении отмечает Беглов, это стало возможным благодаря отечественным ученым и инженерам.

"Солдаты и офицеры Космических войск с честью продолжают традиции предков, обеспечивая надежную работу боевой техники и ударных комплексов", – сказал глава города.

Также губернатор отметил, что Петербург тоже играет особую роль в отечественной космической отрасли. В городе есть Военно-космическая академия имени Можайского, которая готовит кадры для космических войск.

В конце Беглов пожелал военнослужащим этого подразделения здоровья и новых побед.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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