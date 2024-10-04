ЗакС рассмотрит обновленные проекты о трудоустройстве выпускников после армии

На рассмотрение Заксобрания поступили проекты двух федеральных инициатив об особенностях трудоустройства выпускников после срочной службы в армии, следует из информации на сайте петербургского парламента. Поправки в Трудовой кодекс и в закон "О статусе военнослужащих" призваны увеличить для демобилизованных срок приема на работу без испытательного срока.

Действующая редакция ТК перечисляет категории граждан, для которых не устанавливается испытательный срок при трудоустройстве. Правило распространяется на выпускников средних профессиональных учреждений и вузов, получивших дипломы по образовательным программам с государственной аккредитацией, в течение года после выпуска.

В то же время многие молодые люди сразу после получения образования отправляются служить в армию. В результате после демобилизации они оказываются лишенными возможности устроиться на работу без испытаний, говорится в пояснительных записках к обоим проектам.

Суть предлагаемых поправок сводится к указанию, что отсчет времени для отслуживших в Вооруженных силах ведется "с даты окончания прохождения военной службы".

Инициативы были подготовлены постоянной комиссией ЗакСа по социальной политике и здравоохранению. Стоит отметить, что в июне 2023 года петербургские депутаты уже принимали за основу похожий по содержанию проект, подготовленный той же комиссией.

Глава комиссии Александр Ржаненков в беседе с ЗАКС.Ру объяснил появление проектов необходимостью соблюсти юридические формальности и учесть замечания к предыдущему проекту.

— Там были учтены замечания, которые высказали, когда мы отослали на правительственный уровень, и мы их учли и вновь внесли с учетом некоторых замечаний. <...> В этой связи, если мы раньше готовили документ об изменениях только в Трудовой кодекс, то, по юридической практике и замечаниям, это нужно вносить сразу и в закон "О статусе военнослужащих". Поэтому внесли два таких варианта, — заявил Ржаненков.

Принятый ранее в первом чтении проект рассматриваться не будет, отметил депутат. "Одно поглощает другое, просто с учетом изменений [разработан] новый вариант", — добавил он.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру