В районе Сенной правоохранители проводят проверку

Петербургские правоохранители проводят проверку в районе Сенной площади, об этом 4 октября пишет "Фонтанка.ру".

Плановую проверку осуществляют сотрудники Военной полиции и органов МВД в ТК "Сенная", а также на Сенном и Апраксином рынках. По словам очевидцев, в торговом комплексе у студентов проверяют военные билеты.

"Фонтанка" уточняет, что должностные лица военкоматов не проводят проверку граждан. Речь идет о плановой проверке сотрудниками Военной полиции и МВД. Другие подробности пока что неизвестны.

Напомним, что глава ФСБ РФ Александр Бортников назвал радикалов, которые прибывают в страну в общем миграционном потоке, "группой риска".

Фото: ЗАКС.Ру