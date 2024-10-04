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Новости 14:54

В районе Сенной правоохранители проводят проверку

фото ЗакС политика В районе Сенной правоохранители проводят проверку

Петербургские правоохранители проводят проверку в районе Сенной площади, об этом 4 октября пишет "Фонтанка.ру".

Плановую проверку осуществляют сотрудники Военной полиции и органов МВД в ТК "Сенная", а также на Сенном и Апраксином рынках. По словам очевидцев, в торговом комплексе у студентов проверяют военные билеты.

"Фонтанка" уточняет, что должностные лица военкоматов не проводят проверку граждан. Речь идет о плановой проверке сотрудниками Военной полиции и МВД. Другие подробности пока что неизвестны.

Напомним, что глава ФСБ РФ Александр Бортников назвал радикалов, которые прибывают в страну в общем миграционном потоке, "группой риска".

Фото: ЗАКС.Ру


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