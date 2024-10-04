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Новости 15:32

Рамиль Кавиев избран главой петербургского отделения "Общество.Будущее"

фото ЗакС политика Рамиль Кавиев избран главой петербургского отделения "Общество.Будущее"

Новым руководителем петербургского отделения движения "Общество.Будущее" стал активист Рамиль Кавиев, сообщили ЗАКС.Ру в объединении. До этого городскую ячейку возглавлял общественник и кузнец Савва Федосеев. Решение о смене руководства было принято 2 октября. 

Кавиеву 30 лет, родился в Уфе. Несколько раз пытался избраться в муниципальные депутаты, но безуспешно. Первую попытку предпринял на дополнительных выборах в МО "Светлановское" в 2022 году. Тогда он ещё ни в каких политических объединениях или движениях не состоял. В 2024 году баллотировался в МО "Академическое" от партии "Новые люди". Занял седьмое место в пятимандатном округе. 

 Ранее участники движения сформировали состав руководящих органов реготделения. Кроме Кавиева и Федосеева в него вошли Егор Иванов, Александр Кокарев и Даниил Бормин. 

Напомним, "Общество.Будущее" было основано в начале 2020 года московскими политиками Данилом Махницким и Романом Юнеманом. Одна из основных целей движения представляется как защита "русских и русской культуры". 

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру


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