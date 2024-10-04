КГИОП одобрил строительство ЖК на территории Мытного двора

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников культуры (КГИОП) согласовал строительство жилого комплекса на территории Мытного двора, сообщила 4 октября "Фонтанка". Девелопер обязался сохранить внешний облик здания, возведенное в конце XVIII века и являющееся объектом культурного наследия.

Проектом занимается ООО "Специализированный застройщик "Новгородский"", которое, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит компании ООО "Формсити". Осенью 2023 года дочерняя структура этой компании, Formula City, приобрела имущественный комплекс Мытного двора и проект его реконструкции у компании "Охта групп".

Жилой комплекс, высотой в четыре этажа, разместится на участке площадью 1,7 га на Евгеньевской улице, 2. Он будет включать около 30 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, а также подземный паркинг. В проекте предусмотрено более 300 квартир.

Застройщик восстановит сохранившиеся здания Мытного двора и воссоздаст утраченные элементы. Внутри планируется возведение нескольких новых строений, что было одобрено Градостроительным советом в 2023 году.

Срок завершения строительства намечен на 2028 год, а общий объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд рублей.

Напомним, что ГК Formula City представил проект реконструкции исторического корпуса 26 июля.

Фото: скриншот экспертизы с сайта КГИОП