"Сберу" выделят дополнительные лимиты по семейной ипотеке

Дополнительные лимиты на семейную ипотеку в размере 90 млрд рублей будут выделены "Сберу" 7-8 октября, со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиту Стасишина сообщает 4 октября ТАСС.

"Уже 7-8 октября перераспределенные лимиты по семейной ипотеке в объеме 90 млрд рублей поступят в "Сбер"", - сказал Стасишин.

"Сбер" приостановил выдачу семейной ипотеки 18 сентября из-за исчерпания лимитов. Минфин РФ ранее сообщил ТАСС, что текущие лимиты для всех банков должны быть достаточны до ноября 2024 года. Однако за динамикой будут следить, чтобы при необходимости пересмотреть решения.

Также ДОМ.РФ в сентябре начал перераспределение квот на семейную ипотеку и планирует завершить этот процесс до 10 октября. По данным организации, лимит "Сбера" на семейную ипотеку составляет 2,9 млрд рублей, а 26 сентября выдача достигла 2,89 млрд рублей.

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