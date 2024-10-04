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Новости 16:51

Борис Пиотровский: Игнорировать рэп невозможно и не нужно

фото ЗакС политика Борис Пиотровский: Игнорировать рэп невозможно и не нужно

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, который курирует в городе вопросы культуры, рассказал, что "нормально" относится к рэпу. Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС, отвечая на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру 4 октября. 

— Я отношусь к нему нормально. Не больше того и не меньше того. Безусловно, искусство требует экспериментов. В этом смысле я благодарен всем тем, кто эти эксперименты совершает. Как раз из них появляются серьезные и востребованные форматы, может быть, более важные для нас для всех, несущие правильную информацию, правильные интонации. Я думаю, рэп на сегодня существует в мировом культурном пространстве - игнорировать это невозможно и не нужно, - сказал Пиотровский. 

Речь про рэп зашла на пресс-конференции, посвящённой старту Большого Детского фестиваля в Петербурге, в рамках которого представят проект "Рэп-театр". Суть проекта заключается в современной адаптации классических произведений в актуальном жанре, востребованном у молодежи. 

Сам Пиотровский публично редко выражает симпатию к этому жанру. Например, однажды он показывал со своими подписчиками в Telegram-канале пластинку американского исполнителя Anderson .Paak. Других упоминаний рэпа или хип-хопа в его соцсетях найти не удалось. Даже в тот период, когда он был активным пользователем Twitter ещё до работы в Смольном.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Пиотровский Борис Михайлович 




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