По итогам рейда на рынках Петербурга в военкомат уехали более 150 человек

Сотрудники Следственного комитета вместе с военными следователями, представителями военкомата, а также при поддержке Росгвардии, МВД и военной полиции, провели рейд на Сенном и Апраксином рынках в рамках дела о взяточничестве, в котором замешан участковый сотрудник МВД. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

Основной целью рейда была проверка иностранных граждан на соблюдение миграционного законодательства, а также контроль за новыми гражданами РФ, которые не встали на воинский учет.

Всего было проверено более 600 человек, 60 из которых не соблюдали административные нормы. 13 человек нарушили миграционное законодательство.

По итогам рейда в военкомат отправили 150 человек, где их поставят на воинский учет. Нелегалов привлекут к административной ответственности.

Напомним, что в результате рейда "Нелегал", проведенном 2 октября, полиция выявила более 1,5 тысяч нарушений.

фото из Telegram-канала ГСУ СК по Петербургу