Уборщик филармонии выслушал приговор по террористическим статьям из-за листовок

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор уборщику филармонии Федору Коновалову* по обвинениям в содействии террористической деятельности (ч. 1, 1.1 ст. 205.1 УК РФ), пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Вместе с ним приговор по тем же статьям выслушал Иван Ладченко**, следует из информации на сайте суда.

Заседание суда состоялось 3 октября. Как сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета, Коновалов* и Ладченко** обвинялись в изготовлении и распространении листовок с призывами вступать в ряды двух организаций, признанных в России террористическими. Сами организации находятся на территории Украины.

Суд установил, что фигуранты дела распространяли листовки в период с весны 2022 по август 2023 года на территории Петербурга и одного из населенных пунктов Новгородской области. О задержании Коновалова* сообщалось в конце лета прошлого года, суд определил его под арест.

По информации СК, подсудимых приговорили к 11 годам лишения свободы. Первые три года им предстоит отбывать наказание в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.

*Росфинмониторинг внес Федора Коновалова в реестр террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Ивана Ладченко в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру