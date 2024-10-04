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Новости 18:45

Разлив нефтепродуктов зафиксировали в Кронштадте

фото ЗакС политика Разлив нефтепродуктов зафиксировали в Кронштадте

В акватории порта Кронштадт зафиксирован разлив нефтепродуктов, ведется проверка, сообщает 4 октября транспортная полиция МВД России СЗФО.

Согласно информации, разлив произошел из наполовину затопленного судна, распиленного на части, откуда с разных сторон вытекают нефтепродукты. На месте происшествия были взяты пробы топлива для проведения экспертизы.

Сообщение о разливе поступило от начальника линейного пункта полиции порта Бронка. В настоящее время транспортная полиция проводит проверку выясняя обстоятельства инцидента.

В прошлый раз разлив нефтепродуктов пришлось ликвидировать в районе проспекта Энгельса 11 сентября. 

 

фото: транспортная полиция СЗФО


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