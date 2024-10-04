Присяжные сочли напавшего на губернатора Чибиса не заслуживающим снисхождения

Коллегия присяжных заседателей по делу о покушении на убийство (ст. 30 УК ст. 105 УК) на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса решила, что обвиняемый житель Апатитов Александр Быданов виновен в преступлении и не заслуживает снисхождения суда, сообщила Объединенная пресс-служба судов Мурманской области 4 октября.

Позже в суде обсудят последствия вынесенного вердикта. Уже во вторых прениях стороны процесса выскажутся по окончательной квалификации деяния, в котором обвиняют Быданова, и предложат наказание. После этого подсудимый выступит с последним словом, а лишь потом председательствующий вынесет приговор.

Нападение на Чибиса произошло в Апатитах в начале апреля. Быданов нанес губернатору удар ножом в область живота. Глава Заполярья тогда покидал местный ДК после встречи с жителями. Согласно материалам дела, злоумышленник испытывал к Чибису неприязненные отношения как к высшему должностному лицу региона.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру