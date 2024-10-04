Сбои в работе Telegram произошли из-за событий на Ближнем Востоке

Проблемы в работе мессенджера Telegram были вызваны беспрецедентной нагрузкой на фоне событий на Ближнем Востоке, сообщил 4 октября официальный канал мессенджера.

В связи с недавними событиями в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с огромной нагрузкой. За последние несколько дней пользователи могли испытывать трудности при доступе к медиафайлам.

В сообщении подчеркивается, что благодаря усилиям технической команды мессенджера сервис оставался доступным в большинстве стран. В итоге все проблемы были устранены.

Напомним, вчера, 3 октября, сбои в работе Telegram продолжались около часа.

фото: ЗАКС.Ру