Беглов поздравил петербуржцев с Днем учителя

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил учителей с профессиональным праздником, передала 5 октября его слова пресс-служба Смольного.

Губернатор отметил важность их вклада в образование и воспитание будущего поколения.

"Вы не просто делитесь с детьми своими знаниями. Вы воспитываете и наставляете, формируете личность, развиваете таланты и любознательность, прививаете детям наши традиционные ценности", - подчеркнул Беглов.

Он отметил, что в системе образования города работает более 123,6 тысяч педагогов, из которых свыше 36 тысяч – учителя. Их труд продолжает традиции ленинградской педагогической школы, создавая современную образовательную систему. В 2024 году планируется открытие 37 новых школ, оснащенных современными классами и спортзалами.

Губернатор выразил благодарность педагогам за их мастерство, терпение и использование современных технологий, которые способствуют успехам школьников на всероссийских и международных конкурсах. Беглов пожелал учителям здоровья, благополучия и вдохновения в работе.

фото: ЗАКС.Ру