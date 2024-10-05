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Новости 11:12

Беглов поздравил петербуржцев с Днем учителя

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с Днем учителя

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил учителей с профессиональным праздником, передала 5 октября его слова пресс-служба Смольного. 

Губернатор отметил важность их вклада в образование и воспитание будущего поколения.

"Вы не просто делитесь с детьми своими знаниями. Вы воспитываете и наставляете, формируете личность, развиваете таланты и любознательность, прививаете детям наши традиционные ценности", - подчеркнул Беглов.

Он отметил, что в системе образования города работает более 123,6 тысяч педагогов, из которых свыше 36 тысяч – учителя. Их труд продолжает традиции ленинградской педагогической школы, создавая современную образовательную систему. В 2024 году планируется открытие 37 новых школ, оснащенных современными классами и спортзалами. 

Губернатор выразил благодарность педагогам за их мастерство, терпение и использование современных технологий, которые способствуют успехам школьников на всероссийских и международных конкурсах. Беглов пожелал учителям здоровья, благополучия и вдохновения в работе.

 

фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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