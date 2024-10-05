В отношении угрожавшего фельдшеру мужчины возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело после инцидента с нападением на медиков на улице Антонова-Овсеенко, сообщила 5 октября пресс-служба ГУ МВД.

В минувший четверг скорая помощь прибыла к 50-летнему мужчине в состоянии алкогольного опьянения, который лежал возле дома. После того как его усадили в машину, он пришел в себя, достал нож и начал угрожать фельдшеру. Медицинский работник покинула автомобиль и вызвала полицию.

Прибывшие сотрудники задержали мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Накануне сообщалось, что на мужчину составили административный протокол, а нож был изъят.

фото: ЗАКС.Ру