Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поздравил учителей с профессиональным праздником 5 октября.

"Восхищаюсь тем, как вам удается совмещать в себе роли педагога, наставника и друга. С какими теплом и заботой вы относитесь к своим ученикам. Как настойчиво и терпеливо вы вкладываете знания в юные головы", – сказал спикер Заксобрания.

Бельский подчеркнул, что учителя, обучая детей, создают основу для будущего страны и формируют у них правильные ценности и ориентиры. Он выразил благодарность педагогам за их неоценимый труд, пожелав крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и большого счастья.

В своем Telegram-канале Бельский поделился личными воспоминаниями о школьных годах и об учителях, которых до сих пор вспоминает с благодарностью.

"С годами я понял, что такая искренняя вера во всех, казалось бы, даже неспособных учеников — черта истинных учителей. Людей, для которых педагогика — не профессия, а призвание. Бесконечная вам благодарность!" – написал он.

Немногим ранее пресс-служба Смольного опубликовала поздравление губернатора Петербурга Александра Беглова.

фото: ЗАКС.Ру