В Кировском районе выявили еще 17 мигрантов-нарушителей

Петербургские полицейские, следователи СК и сотрудники Роспотребнадзора провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства, сообщила 5 октября пресс-служба ГСУ СК России. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина они проверили одну из квартир на Кронштадтской улице.

В следственном отделе по Кировскому району возбудили дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, штраф до 500 тысяч рублей и ограничение свободы на срок до двух лет.

Также сотрудники проверили четыре кафе в Кировском районе, где выявили 17 иностранцев с нарушениями миграционного законодательства. Роспотребнадзор зафиксировал нарушения в сфере общественного питания. Все материалы переданы в контролирующие органы для привлечения виновных к административной ответственности.

Напомним, вчера по итогам рейда на Апраксином и Сенном рынках задержали 150 нелегалов.

фото из Telegram-канала ГСУ СК по Петербургу