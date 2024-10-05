Новый детский сад на 300 мест открыли в Невском районе

В жилом комплексе на проспекте Большевиков открылся новый детский сад, рассчитанный на 300 мест, сообщила 4 октября пресс-служба Смольного.

Трехэтажное здание общей площадью 5 484 квадратных метра, включая подземный этаж, оборудовано современными игровыми и спальными комнатами, музыкальными и спортивными залами, а также бассейном.

Детский сад предназначен для детей от двух до семи лет, всего создано 16 групп. В учреждении также есть кабинеты для творческой деятельности, медицинский блок и логопедические кабинеты. Для удобства маломобильных детей и взрослых предусмотрены пандусы, лифт и специально оборудованные санузлы.

На прилегающей территории оборудованы спортплощадки и зоны для отдыха. Есть места для хранения велосипедов, санок и колясок.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года планируется открыть для посетителей смотровую площадку "Лахта Центра".

фото пресс-службы Смольного