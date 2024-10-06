В Петербурге задержали двух организаторш фиктивной постановки на учет мигрантов

Петербургские правоохранители задержали двух женщин по подозрению в организации фиктивной постановки на учет иностранных граждан (ч.2 ст.322.1 УК РФ), об этом 6 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, женщины регистрировали мигрантов и людей без гражданства в квартире на улице Лени Голикова. Найти их стало возможным при расследовании другого похожего дела.

В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело. Одна из них задержана, а вторая отпущена под подписку о невыезде.

Напомним, что около сотни мигрантов захотели пойти в армию на службу по контракту после того, как их доставили в военкомат во время проверки на Сенном рынке.

Фото: ЗАКС.Ру