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Новости 15:23

На Суздальском и Шуваловском путепроводах обновили асфальт

фото ЗакС политика На Суздальском и Шуваловском путепроводах обновили асфальт

Дорожники закончили замену асфальта на Суздальском и Шуваловском путепроводах, об этом 6 октября сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

В общей сложности отремонтировано было 25 тысяч метров дороги. В воскресенье, 6 октября, автомобилисты уже смогли проехать по обновленным путепроводам.

Напомним, что в Приморском районе Петербурга дорожники начали строительство новой магистрали М-32. Новая магистраль обеспечит связь между северной и южной частью района.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга


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