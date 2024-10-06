В Пушкине провели акцию в память о евреях у памятника "Формула скорби"

В Пушкине прошла траурная акция памяти евреев, расстрелянных в 1942 голу, у памятника "Формула скорби", об этом 6 октября пишет "Фонтанка.ру".

Акция обычно проводится в первое воскресенье октября. На мероприятие пришел депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский* ("Яблоко"). В общей сложности, по словам парламентария, на акцию пришло около 60 человек.

Ранее акцию постоянно отменяла администрация Пушкинского района из-за антиковидных ограничений, однако в этот раз мероприятие все-таки удалось согласовать.

Раввин Шауль Брук исполнил поминальную молитву "Эль мале рахамим", а после этого пришедшие на встречу положили по камушку к подножию мемориала.

*Минюст внес Бориса Вишневского в список иноагентов

Фото: администрация Пушкинского района Петербурга