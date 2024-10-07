Беглов и Бельский поздравили Владимира Путина с 72-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили с днем рождения президента России Владимира Путина, об этом 7 октября они написали в своих Telegram-каналах.

По словам Беглова, Путин возглавил государство в трудный период, но смог создать в стране стабильную обстановку, а свою жизнь глава России посвятил служению родине и отстаивает ее интересы.

"Владимир Владимирович всегда рядом с родным городом. При его поддержке реализованы и продолжают создаваться крупнейшие проекты развития Петербурга", – сказал глава Петербурга.

Бельский отметил, что Путин словом и делом доказал, что Россия — это смысл его жизни. По мнению спикера ЗакСа, глава государства выстраивает грамотную внутреннюю политику и запускает различные национальные проекты, а также усиливает позиции страны на мировой арене.

"На берегах Невы всегда чувствуют поддержку главы государства. Северная столица – город Президента, и под его покровительством регион расцветает с каждым днем: идет работа над мегапроектами, открываются новые поликлиники, детсады, школы и общественные пространства", – написал парламентарий.

В конце Беглов еще раз поздравил Владимира Путина с днем рождения, а Бельский пожелал крепкого здоровья, сил и энергии.

Фото: ЗАКС.Ру