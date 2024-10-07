Суд оштрафовал петербурженку за ношение полицейской формы на работе

Мировой судья в Петербурге привлекла к административной ответственности старшего инспектора отдела по вопросам миграции из-за прихода на работу в форме полиции, об этом 7 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как рассказали в пресс-службе, женщина, являясь гражданским сотрудником МВД и не имея погонов, в начале июня 2024 года пришла на работу в рубашке и куртке майора полиции.

В суде выяснилось, что женщина купила форму в интернете, чтобы пойти в школу, где учится ее ребенок, и всех впечатлить. После этого она не переоделась и пошла на работу так.

Свою вину она признала. Суд оштрафовал ее на тысячу рублей. Форму должны будут конфисковать.

Фото: ЗАКС.Ру