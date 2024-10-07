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Новости 12:35

Петербургские муниципалы поздравляют президента с 72-летием

фото ЗакС политика Петербургские муниципалы поздравляют президента с 72-летием

На протяжении последней недели представители муниципального сообщества Петербурга записывают видеоролики с поздравлением в адрес президента Владимира Путина. Сегодня, 7 октября глава государства отмечает 72-летие. Лейтмотивом всех видеооткрыток стало "служение обществу", а образец для подражания в этом — Путин. 

Муниципалы публикуют обращения в рамках всероссийского фестиваля "Служение", организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). 

"Служение России нашего Президента – пример для каждого из нас! В решении своих профессиональных задач я всегда ориентируюсь на Владимира Владимировича Путина — лидера страны, талантливого политика и настоящего патриота. Невозможно не заметить, что под его руководством наша страна уверенно движется вперёд, и это отражается на всех сферах жизни!" - написал на своей странице глава МО "Ланское" Артем Дорожков. 

К поздравлениям присоединились главы и других муниципальных образований: глава МО "Ивановский" Светлана Кузьмина, глава МО "Академическое" Игорь Пыжик, глава МО "Остров Декабристов" Алексей Захаров и другие. 

Ранее с поздравлениями к главе государства обратились губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля


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Упоминаемые персоны
Дорожков Артем Алексеевич  
Захаров Алексей Юрьевич 
Кузьмина Светлана Викторовна 
Пыжик Игорь Григорьевич 




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