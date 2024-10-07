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Новости 12:44

Пользователь соцсетей получил полмиллиона рублей штрафа за комментарии

фото ЗакС политика Пользователь соцсетей получил полмиллиона рублей штрафа за комментарии

Первый Западный окружной военный суд оштрафовал на 500 тысяч рублей Сергея Куралева из-за комментариев во "ВКонтакте", сообщила 7 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. В оставленных записях суд обнаружил публичные призывы к экстремистской (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Суд установил, что Куралев "разместил в открытом доступе комментарии к публикациям, содержащие признаки публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности". При этом он, как указывает пресс-служба суда, руководствовался неприязненным отношением к представителям российской власти и к принимаемым ими решениям в сфере миграции.

Назначением штрафа наказание Куралеву не ограничилось. Суд также запретил ему администрировать сайты и каналы в интернете в течение четырех лет.

Ранее Военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы двух фигурантов дела о распространении листовок с агитацией в пользу организаций, признанных террористическими. Одним из осужденных был бывший уборщик филармонии.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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