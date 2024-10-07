Пользователь соцсетей получил полмиллиона рублей штрафа за комментарии

Первый Западный окружной военный суд оштрафовал на 500 тысяч рублей Сергея Куралева из-за комментариев во "ВКонтакте", сообщила 7 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. В оставленных записях суд обнаружил публичные призывы к экстремистской (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Суд установил, что Куралев "разместил в открытом доступе комментарии к публикациям, содержащие признаки публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности". При этом он, как указывает пресс-служба суда, руководствовался неприязненным отношением к представителям российской власти и к принимаемым ими решениям в сфере миграции.

Назначением штрафа наказание Куралеву не ограничилось. Суд также запретил ему администрировать сайты и каналы в интернете в течение четырех лет.

Ранее Военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы двух фигурантов дела о распространении листовок с агитацией в пользу организаций, признанных террористическими. Одним из осужденных был бывший уборщик филармонии.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру