Песков прокомментировал хакерскую атаку на ВГТРК

В Кремле прокомментировали масштабную хакерскую атаку на медиахолдинг ВГТРК, заявление 7 октября сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на радио "Вы слушали Маяк".

"Наш государственный информационный холдинг, один из крупнейших, он столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру", – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, сейчас специалисты стараются решить проблему. Он отметил, что важно понять, кто организовал атаку на объект критической инфраструктуры.

Напомним, что в результате атаки онлайн-вещание каналов ВГТРК прекратилось, а также нарушилась работа внутренних сервисов, интернета и связи в офисах.

Фото: сайт Кремля