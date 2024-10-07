Вандалы, разрисовавшие трамваи, предстанут перед судом

Прокуратура Московского района 7 октября утвердила обвинительный акт в отношении трех молодых людей в возрасте от 23 до 26 лет. Им предъявлены обвинения по статье о вандализме на общественном транспорте, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 214 УК РФ). В качестве наказания им грозит до трех лет ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы.

По материалам следствия, 24 мая и 8 июня этого года обвиняемые разрисовали трамвайные вагоны баллончиками с краской, "придав им обезображенный вид", сообщили в прокуратуре. Ущерб, нанесенный Первому трамвайному парку "Госэлектротранса", составил более 86 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в конце сентября на Банковском мосту вандалы повредили грифонов.

фото: ЗАКС.Ру