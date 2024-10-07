Дело певца Шарлота* начнут рассматривать в суде 18 октября

Самарский областной суд по итогам предварительного слушания по уголовному делу певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого по нескольким статьям УК РФ, назначил начало рассмотрения дела по существу на 18 октября, сообщает 7 октября "Интерфакс".

Впервые Шарлота* задержали в Пулково в ноябре 2023 года – из-за того, что музыкант сжег российский паспорт на видео.

Шарлота* обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ), уничтожении официального документа из личной заинтересованности (ч. 1 ст. 325 УК РФ) и возбуждении ненависти с угрозой насилия (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Музыкант был арестован в декабре 2023 года после прилета в Петербург. В июле Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла его в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

*Росфинмониторинг внес Эдуарда Шарлота в список экстремистов и террористов

фото объединенной пресс-службы судов Петербурга