Росфинмониторинг внес певца Шарлота* в список экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) добавила в список экстремистов и террористов новое лицо, об этом 23 июля стало известно из обновленного списка.

В новый список был включен певец Эдуард Шарлот*. На данный момент он проходит по сразу по трем статьям: об уничтожении документов (ст. 325 УК РФ), о реабилитации нацизма (ст. 354 УК РФ, два эпизода) и об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ).

Сейчас певец находится в СИЗО. В феврале его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, что Шарлот* успел за время ареста извиниться перед патриархом Кириллом, президентом Владимиром Путиным, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и ветеранами.

*Росфинмониторинг внес Эдуарда Шарлота в список экстремистов и террористов

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга