Шарлота отправили на психолого-психиатрическую экспертизу

Певец Эдуард Шарлот отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу, об этом 1 февраля пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова отца музыканта.

Как отметил отец Шарлота, экспертиза продлится не меньше месяца, самого музыканта увезли для нее в Саратов из Самары, где он находился под арестом по делу о реабилитации нацизма.

Также он уточнил, что экспертиза касается всех инкриминируемых Шарлоту дел.

Напомним, что в середине декабря 2023 года на Шарлота завели сразу несколько уголовных дел по статьям об уничтожении документов (ст. 325 УК РФ), о реабилитации нацизма (ст. 354 УК РФ, два эпизода) и об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Певец успел за время ареста извиниться перед патриархом Кириллом, президентом Владимиром Путиным, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и ветеранами.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга