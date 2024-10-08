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Новости 11:20

В Госдуме предложили наказывать родителей за употребление алкоголя детьми

фото ЗакС политика В Госдуме предложили наказывать родителей за употребление алкоголя детьми

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев считает, что родители должны нести административную ответственность за своих употребляющих алкоголь детей. Об этом он сообщил РИА "Новости" 8 октября.

По его словам, отсутствие должного контроля со стороны родителей часто становится причиной того, что дети начинают употреблять спиртные напитки. Хамзаев отметил, что в настоящее время практически нет мер ответственности за подобные ситуации, и хотя существует понятие "вовлечение несовершеннолетнего в потребление", доказать это на практике крайне сложно.

Ранее Хамзаев предлагал переименовать детское шампанское, так как, по его мнению, оно способствует популяризации алкоголя среди детей.

фото: ЗАКС.Ру


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