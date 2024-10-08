На Исаакиевской площади начали разбирать сад-трансформер

С территории перед Мариинским дворцом на Исаакиевской площади убирают сад-трансформер, передает 8 октября корреспондент ЗАКС.Ру. Рабочие упаковывают деревья и кустарники для их последующего вывоза с места.

Контракт на художественно-ландшафтное оформление площади был заключен 3 июня, следует из данных на портале госзакупок. Заказчиком выступило ГКУ "Центр комплексного благоустройства", исполнителем — АО "Садово-парковое предприятие "Центральное"". Стоимость выполнения работ составила 27,5 млн рублей.

Первоначально стоимость работ предполагалась на уровне 100 млн рублей, однако закупку отменили из-за высокой стоимости. Заявка на конкурс по сниженной почти в четыре раза стоимости была объявлена в начале мая.

Минувшим летом планировалась организация садов-трансформеров в Кронштадте и на Московской площади, однако позже от реализации идей отказались.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру