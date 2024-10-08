Особняк Грачева в Адмиралтейском районе получил статус регионального памятника

Особняк купца Ефима Грачева на Дровяной улице, 7б, в Адмиралтейском районе Петербурга получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба КГИОП.

По информации ведомства, во второй половине XIX века купец Ефим Грачев арендовал участок на набережной реки Таракановки, между Песочной и Дровяной улицами. Грачев был пионером в развитии садоводства в России, внедряя такие методы, как искусственное опыление, гибридизация и акклиматизация овощных культур.

Дом на Дровяной улице был построен в 1888 году архитектором Алексеем Маловым в эклектичном стиле. С 1922 года в здании располагается станция скорой помощи.

Напомним, что 4 октября КГИОП обращался в полицию из-за сноса исторических бань братьев Недлер.

фото с сайта КГИОП