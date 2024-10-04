КГИОП обратился в полицию из-за сноса бань братьев Недлер

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обратился в полицию из-за сноса комплекса зданий, в которых размещались торговые бани братьев Недлер на проспекте Обуховской обороны, следует из ответа комитета на обращение депутата Заксобрания Бориса Вишневского* от 3 октября. Работы по демонтажу начались еще в конце сентября.

Формально охранного статуса у исторического здания нет, однако в августе в КГИОП поступило обращение о включении зданий в реестр объектов культурного наследия, обладающими признаками объекта культурного наследия. По закону у ведомства есть 90 дней на то, чтобы решить дальнейшую судьбу здания. Позже стало известно, что КГИОП принял отрицательное решение, однако пока соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу и не имеет юридической силы.

"При этом, учитывая проведение работ в отношении здания до издания распоряжения КГИОП в УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга направлено заявление о признаках административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, проведении проверки и пресечении противоправных действий", - говорится в ответе на обращение "яблочнику".

Статья о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ст. 7.13 КоАП) предусматривает штраф для физлиц до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 5 млн рублей.

Ранее работами в комплексе зданий торговых бань заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил петербургским коллегам провести проверку в рамках уголовного дела по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков / Telegram-канал "SOS СПб СНОС"