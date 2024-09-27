Бастрыкин поручил изучить причины сноса исторических бань

Центральный аппарат СК РФ получит доклад о ходе проверки по факту демонтажа исторических торговых бань братьев Владимира и Николая Недлер в Петербурге, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.

Следственные органы ГСУ СК России по Петербургу начали процессуальную проверку по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Руководитель ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки и выясненных обстоятельствах.

Напомним, что информация о сносе исторических торговых бань появилась в СМИ 25 сентября. В тот же день КГИОП опубликовал проект распоряжения об отказе во включении здания торговых бань братьев Недлер в перечень объектов культурного наследия.

фото с сайта СК РФ