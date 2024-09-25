В Петербурге начали сносить исторические бани братьев Недлер

В Невском районе Петербурга начали сносить исторические здания торговых бань братьев Недлер, об этом 25 сентября сообщали в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

В августе 2024 года было подано заявление на выявление здания в качестве объекта культурного наследия. У КГИОПа по закону есть 90 дней, чтобы рассмотреть заявление, но сделать это ведомство может и раньше.

Однако здание все еще числится в списке кандидатов, а от комитета не было никаких распоряжений. То есть судьба объекта по документа все еще неизвестна, а снос уже начался.

Здание было построено в 1902 году в районе села Смоленское. Здание использовалось как платные бани общего пользования. После этого долгое время оно было заброшено, в 2022 году там случился пожар.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"