КГИОП намерен убрать демонтируемые бани Недлер из списка выявленных памятников

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников опубликовал 26 сентября проект распоряжения об отказе во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия здания торговых бань братьев Недлер на проспекте Обуховской Обороны, 44. Снос постройки начался накануне и продолжается второй день подряд, передает Telegram-канал "SOS СПб СНОС".

Проект распоряжения выложен на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Отказать во включении Объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия", — говорится в тексте документа. Там же содержится пункт об исключении здания из списка объектов с признаками культурного наследия.

По сообщению градозащитников, тем временем 26 сентября рабочие приступили к демонтажу лицевого корпуса постройки. В этот же день депутат Заксобрания Борис Вишневский* сообщил о том, что обратился в КГИОП и Главное следственное управление СК по Петербургу с требованием остановить продолжающиеся работы и возбудить уголовное дело об уничтожении памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ).

Здание торговых бань было построено в начале XX века. В течение долгого времени оно пребывало в заброшенном состоянии.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"