Прокуратура потребовала от МО "Литейный округ" провести учет зеленых насаждений

Прокуратура Центрального района внесла представление местной администрации МО "Литейный округ" с требованием провести инвентаризацию зеленых насаждений, сообщили 8 октября в надзорном ведомстве. По итогам проведенной проверки сотрудники прокуратуры установила, что муниципалы не вели учет деревьев на территории округа.

"Установлено, что МА МО Литейный округ инвентаризация зеленых насаждений не проводилась, соответствующие паспорта не оформлялись", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Петербурга.

Как отмечается, отсутствие учета зеленых насаждений не позволяет должным образом содержать и охранять их. В частности, контроль за растительностью позволяет своевременно выявлять аварийно-опасные деревья и выносить решения об их рубке.

Ранее прокуратура Центрального района внесла представление в адрес ООО "Жилкомсервис № 1 Центрального района" в связи с нарушениями, выявленными при проверке содержания доходного общества "Россия", расположенного на Басковом переулке, 13-15. Речь шла, в частности, о частичном затоплении подвала и о коррозии несущих балок.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру