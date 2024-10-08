Telegram и Rutube будут помечать верифицированные РКН аккаунты

Мессенджер Telegram и видеохостинг Rutube будут отмечать каналы, которые прошли верификацию в Роскомнадзоре, об этом 8 октября пишет РИА Новости со ссылкой на слова зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.

На данный момент обе платформы разрабатывают необходимый для этого функционал. В Telegram он появится почти сразу после вступления закона в силу. У аккаунтов, у которых больше 10 тысяч подписчиков, появится специальная плашка о верификации.

То же самое готовят и в Rutube. Там такой аккаунт получит специальный значок "А+".

Напомним, что в России заблокировали популярный у геймеров мессенджер Discord.

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