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Новости 18:47

В России заблокировали Discord

фото ЗакС политика В России заблокировали Discord

В России полностью заблокировали платформу Discord из-за нарушения требований законодательства, об этом 8 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Как рассказали в РКН, мессенджер должен был выполнять требования, которые "необходимы для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации".

Напомним, что новости о том, что мессенжер Discord могут заблокировать в России, появились еще в конце сентября. Утром во вторник, 8 октября, пользователи начали жаловаться на сбои в работе Discord.

Стоит отметить, что платформа в основном популярна среди специалистов IT-сферы и геймеров.

Фото: unsplash


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