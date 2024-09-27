РКН может заблокировать Discord в России в ближайшее время

Роскомнадзор в ближайшие дни может заблокировать мессенджер Discord в России из-за нарушения законодательства, об этом 27 сентября пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Также другой источник издания утверждает, что работу платформы могут просто замедлить.

Поводом для возможной блокировки стало то, что РКН вынес пять новых решений по мессенджеру из-за нарушения законодательства. В самом ведомстве пока что эту информацию никак не комментировали.

В своем Telegram-канале заместитель председателя Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что блокировку Discord он допускает.

Мессенджеро Discord особенно популярен у геймеров и представителей IT-сферы.

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