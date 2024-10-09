Муниципальным служащим будут присваивать классный чин без экзамена

Депутаты Заксобрания Петербурга 9 октября в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, который отменяет квалификационный экзамен для муниципальных служащих, которые претендуют на присвоение классного чина, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Ранее класный чин присваивался муниципальному служащему по результатам квалификационного экзамена в соответствии с принятым муниципальным актом. Теперь же это будет оформляться правовым актом органа местного самоуправления, в котором работает муниципальный служащий.

"Проект закона подготовлен в целях унификации законодательства о муниципальной службе в Санкт-Петербурге с законодательством о государственной гражданской службе в рамках условий присвоения классного чина, а также привлечения специалистов на муниципальную службу в Санкт-Петербурге", - говорится в пояснительной записке к документу.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Ранее в парламенте поддержали законопроект, который упраздняет должность "специалист 2-й категории" из реестра должностей государственной службы.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру