ЗакС, экскурсоводы и первая зарплата Четырбока

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга вновь вернулись к вопросу о необходимости урегулировать вопросы, связанные с аккредитацией экскурсоводов. Также в парламенте собираются разрешить устанавливать мемориальные доски для некоторых категорий граждан, не выжидая положенных 30 лет после смерти. Еще один из депутатов решил вспомнить, сколько получал в 2009 году.

Гидам напомнят про историческую память

На заседании петербургского парламента 2 октября в первом чтении рассмотрели проект закона о наделении Смольного полномочиями по государственному контролю по организации и осуществлении регионального государственного контроля в отношении гидов-переводчиков и экскурсоводов. Инициатива по сути формальная - депутаты приводят городской закон в соответствии с федеральной нормой. Как это обычно бывает на пленарных заседаниях, технический вопрос вызвал некоторый интерес у парламентариев: кто будет проверять, как будут проверять, и как это скажется на отрасли.

Одна из соавторов законопроекта, депутат Елена Рахова напомнила коллегам, что подобные нормы об аттестации гидов и экскурсоводов были введены именно в Петербурге, а только потом по образцу отправились и в другие регионы страны. Она добавила, что на конец 2022 года в Петербурге было зарегистрировано более шести тысяч гидов и экскурсоводов, из которых 1,5 тысячи прошли аттестацию.

- Закон, на самом деле, живой. Мы помним, какова ситуация была несколько лет назад, когда мы говорили, что у нас было огромное количество нелегальных экскурсоводов и гидов, которые водили у нас группы. Здесь мы принимаем новые меры, форму контроля. В том числе, так называемых "контрольных закупок", чтобы проверять, каким образом работает наш закон, - рассказал журналистам председатель парламента Александр Бельский.

С большим энтузиазмом на брифинге со СМИ на эту тему рассуждал член фракции "Новые люди" Дмитрий Панов, который отметил не только бытовую важность наличия в туристической отрасли квалифицированных специалистов, но и геополитические вопросы.

- Принимая во внимание, что сейчас мы всему миру демонстрируем полноту и значимость нашей культуры, важно, чтобы она транслировалась исключительно верно. В огромных количествах фиксировались случаи, когда гиды-переводчики из разных стран недисциплинированно работали на территории Санкт-Петербурга и вводили людей в заблуждение. Годами, к сожалению, этот процесс не прерывался. <...> Даже есть сомнения у некоторых переводчиков, относительно основателя Санкт-Петербурга, разные кандидатуры предлагаются к ознакомлению. Я бы не хотел углубляться, но, знаете, переписывать историю мы не позволим, - заявил Панов.

О полных кавалерах ордена "За заслуги перед Отечеством"

Историческую память также затронули при обсуждении другого законопроекта - инициативы о снижении допустимых сроков для установки мемориальных досок в Петербурге. Сейчас по закону увековечить память о выдающейся личности можно через 30 лет, а для почетных граждан - не менее 5 лет. Для отдельных категорий граждан, согласно действующему положению, можно сделать исключение. К последним относятся Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического труда, лауреаты Нобелевской премии, полные кавалеры ордена Славы, а также "иные жители" Петербурга. Новым проектом закона собираются добавить к исключительным гражданам полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством".

Как рассказал один из авторов инициативы, единоросс Всеволод Беликов, какого-либо особенного обоснования 30-летнего ожидания для установки не существует - законотворцы-предшественники просто отталкивались от соображений преемственности поколений.

- На сегодняшний день, мы уверены, кавалеры всех четырех степеней ордена "За заслуги перед Отечеством" имеют право быть увековечены таким способом ранее 30 лет. Понимая, что это разговор не о датах, а именно о личностях, их роли и значении, - сказал Беликов.

Всего в России полных кавалеров упомянутого ордена числится чуть меньше ста. Среди них, например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и балетмейстер Борис Эйфман, а также бывший ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. Решение об установке мемориальной доски в память о Вербицкой, отметим, уже принято с инициативы губернатора Александра Беглова.

Специалистов 2-й категории отправляют в отставку

Еще один законопроект был посвящен, как выразился депутат Денис Четырбок, "историческим рудиментам" в действующем реестре государственных должностей в Петербурге. По инициативе единороссов Юрия Гладунова и Дениса Четырбока, парламент собирается полностью упразднить 2-ю категорию специалистов. Четырбок пояснил, что сейчас на госслужбе в Петербурге на этой должности не работает ни один человек.

Член фракции КПРФ Александр Рассудов решил расширить кругозор и поинтересовался, чем вообще занимаются на госслужбе столь непопулярные специалисты 2-й категории. Четырбок поделился личной историей о том, как пришел работать в Мариинский дворец 15 лет назад.

- В свое время, когда я пришел на работу в Законодательное собрание, меня устроили специалистом 1-й категории, хотя была возможность устроить специалистом 2-й категории. Я как человек неопытный в этих делах задал вопросы в отдел кадров, почему же не на 2-й категории. Мне казалось, надо начинать с самой низшей должности, на что мне было сказано, что эти две категории относятся к одной группе должностей, но у специалиста 2-й категории зарплата меньше, - рассказал Четырбок.

Он добавил, что тогда в 2009 году получал порядка 20 тысяч рублей в месяц - это были его первые деньги, от чего будущий депутат и так был рад. В остальном требования к обеим должностям одинаковые.

- Для того, чтобы привлечь специалиста с лучшим дипломом, развитыми навыками, конечно, надо завлекать их рублем, как это делают и коммерческие организации, чтобы государственная служба не ассоциировалась с каким-то местом, где платят нищенскую зарплату, - считает Четырбок.

Также депутаты решили в будущем поднять вопрос, остались ли специалисты второй категории в рядах муниципальных служащих. Пока таких данных у них нет.





















Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру