Беглов отметил важность модернизации почты во Всемирный день почты

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил важность обновления почтовых отделений в городе во Всемирный день почты, об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент в Петербурге работают около 7 тысяч сотрудников "Почты России". В новых кварталах Приморского и Невского районов открылись новые многофункциональные отделения.

"Сохраняя преемственность, эта служба развивается, активно внедряет цифровые сервисы, идет в ногу со временем. Новые почтовые отделения становятся важной частью комфортной городской среды", – сказал глава города.

В Смольном отметили, что сейчас пользуются популярностью дистанционные почтовые сервисы. Также в 59 отделениях почты в Петербурге и Ленинградской области работают зоны самообслуживания, которые ускоряют процесс оформления писем и посылок.

Фото: ЗАКС.Ру