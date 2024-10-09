ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:47

Беглов отметил важность модернизации почты во Всемирный день почты

фото ЗакС политика Беглов отметил важность модернизации почты во Всемирный день почты

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил важность обновления почтовых отделений в городе во Всемирный день почты, об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент в Петербурге работают около 7 тысяч сотрудников "Почты России". В новых кварталах Приморского и Невского районов открылись новые многофункциональные отделения.

"Сохраняя преемственность, эта служба развивается, активно внедряет цифровые сервисы, идет в ногу со временем. Новые почтовые отделения становятся важной частью комфортной городской среды", – сказал глава города.

В Смольном отметили, что сейчас пользуются популярностью дистанционные почтовые сервисы. Также в 59 отделениях почты в Петербурге и Ленинградской области работают зоны самообслуживания, которые ускоряют процесс оформления писем и посылок.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости9 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама