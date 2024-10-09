ЗакС принял закон об ускоренной установке мемориальных досок полным кавалерам ордена "За заслуги перед Отечеством"

Заксобрание Петербурга 9 октября в третьем, окончательном чтении приняло закон, который позволит устанавливать мемориальные доски полным кавалерам ордена "За заслуги перед Отечеством" в ускоренном формате, передает корреспондент ЗАКС.Ру. До принятия этого документа увековечить память гражданина можно было лишь спустя 30 лет после его смерти. В память о почетных гражданах Петербурга - по истечении 5 лет. Документ отправлен на подписание губернатору.

Сейчас в России чуть меньше ста человек являются полными кавалерами упомянутого ордена. Из них с Петербургом связаны лишь несколько человек. Например, спикер Совета Федерации и экс-губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко и ее преемник на посту главы города Григорий Полтавченко, помощник президента Николай Патрушев, спецпредставитель президента Сергей Иванов, балетмейстер Борис Эйфман, физик Михаил Ковальчук, актриса Татьяна Доронина и дирижер Владимир Федосеев.

О том, как в парламенте обсуждали инициативу, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру