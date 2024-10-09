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ЗакС принял закон об ускоренной установке мемориальных досок полным кавалерам ордена "За заслуги перед Отечеством"

фото ЗакС политика ЗакС принял закон об ускоренной установке мемориальных досок полным кавалерам ордена "За заслуги перед Отечеством"

Заксобрание Петербурга 9 октября в третьем, окончательном чтении приняло закон, который позволит устанавливать мемориальные доски полным кавалерам ордена "За заслуги перед Отечеством" в ускоренном формате, передает корреспондент ЗАКС.Ру. До принятия этого документа увековечить память гражданина можно было лишь спустя 30 лет после его смерти. В память о почетных гражданах Петербурга - по истечении 5 лет. Документ отправлен на подписание губернатору. 

Сейчас в России чуть меньше ста человек являются полными кавалерами упомянутого ордена. Из них с Петербургом связаны лишь несколько человек. Например, спикер Совета Федерации и экс-губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко и ее преемник на посту главы города Григорий Полтавченко, помощник президента Николай Патрушев, спецпредставитель президента Сергей Иванов, балетмейстер Борис Эйфман, физик Михаил Ковальчук, актриса Татьяна Доронина и дирижер Владимир Федосеев. 

О том, как в парламенте обсуждали инициативу, читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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