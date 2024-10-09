На ПМЭФ-2025 представят новый кроссовер АвтоВАЗа

На Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году АвтоВАЗ презентует свой новый кроссовер, об этом 9 октября телеканалу "Россия 24" сообщил глава компании Максим Соколов.

По словам главы АвтоВАЗа, сейчас уже определены параметры, дизайн и тактико-технические характеристики нового автомобиля.

"На следующем форуме, очевидно, в качестве новинки для рынка представим новый кроссовер, который, кстати, тоже не выпускался как новая модель на АвтоВАЗе уже наверное около 30 лет, и пока он идёт под кодовым названием B-Plus Cross", – сказал Соколов.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году пройдет с 18 по 21 июня.

Фото: ЗАКС.Ру