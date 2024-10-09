Владелец бывшего завода IKEA увеличит объемы производства мебели в Петербурге

Компания "Слотекс" планирует расширить свое мебельное производство в Петербурге, сообщает 9 октября "Деловой Петербург". По информации издания, комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) запустил общественные слушания по поправкам к проекту планировки и межевания части промзоны Ржевка.

Проект предусматривает объединение границ земельных участков, принадлежащих одному владельцу, которые расположены между Уманским переулком и Индустриальным проспектом. Здесь планируется строительство новых производственных объектов компании.

Кроме того, в марте 2024 года компания "Слотекс" объявила о намерении инвестировать значительные средства в развитие площадок на территории бывшего завода Ford во Всеволожске и выкупленного завода IKEA в Новгородской области. Для первого объекта планируется выделить около 700 млн рублей для увеличения выпуска декоративного пластика и облицованных им мебельных плит. На развитие второго объекта планируется вложить до 3 млрд рублей в течение нескольких лет, с целью наладить производство мебельных компонентов и комплектующих.

Напомним, что бывший завод IKEA под Новгородом перезапустили 6 июня.

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