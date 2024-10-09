Суд оштрафовал петербуржца за высказывание о теракте в Осло

Первый Западный окружной военный суд приговорил к штрафу Игоря Никандрова по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили 9 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Причиной возбуждения уголовного дела стал комментарий в интернете на тему теракта, совершенного ультраправым радикалом Андерсом Брейвиком в норвежской столице Осло в 2011 году.

Как установил суд, 31 октября 2022 года Никандров разместил в одном из сообществ во "ВКонтакте" комментарий с "лингвистическими и психологическими признаками оправдания идеологии террористического акта", передает судебная пресс-служба.

Никандров вину признал и заявил, что не является приверженцем террористических идей. Произошедшее, по его словам, было единичным случаем, а сам он раскаивается в содеянном.

Суд оштрафовал фигуранта на 300 тысяч рублей и запретил ему в течение двух лет администрировать сайты и каналы в интернете. С учетом пребывания Никандрова в СИЗО и под домашним арестом выплатить ему предстоит меньшую сумму, а именно 180 тысяч рублей.

Никандров не первый, кому довелось предстать перед судом из-за высказываний о совершенном Брейвиком теракте. В минувшем мае военный суд оштрафовал россиянку на 300 тысяч рублей из-за поста, в котором усмотрели признаки оправдания терроризма.

Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в Осло и в тот же день напал на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии на острове Утёйа. В результате произошедшего погибли 77 человек. Террорист был признан вменяемым, в настоящее время он отбывает срок в тюрьме.

Фото: ЗАКС.Ру