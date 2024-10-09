Работу бара "Блуждающий форвард" приостановили на 90 суток

Бар "Блуждающий форвард" в Петроградском районе Петербурга закрыли на 90 дней по решению суда из-за нарушений санитарных норм, сообщили 9 октября в пресс-службе городских судов.

Во время проверки, проведенной в конце июля, было выявлено, что планировка производственного помещения не обеспечивает правильную поточность процессов, что может привести к пересечению потоков сырья и готовой продукции, а также грязной и чистой посуды.

Кроме того, обнаружены серьёзные нарушения санитарного состояния: трещины в напольном покрытии, беспорядок, мухи и хранение одежды сотрудников на полу в санитарной зоне. Владелец бара, Андрей Башлаев, обязался устранить все нарушения. Суд постановил приостановить деятельность заведения на 90 суток, Башлаева привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Напомним, что ресторан "Мясо & Хлеб" на улице Ворошилова закрыли из-за несоблюдения санитарных норм.

фото: ЗАКС.Ру