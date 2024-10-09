В МО "Константиновское" пришло представление прокуратуры из-за плохого состояния детских площадок

Прокуратура Красносельского района выявила по трем адресам детские площадки в плохом состояниям. Судя по данным пресс-релиза прокуратуры, объекты находятся на территории МО "Константиновское". В частности, сотрудники ведомства обнаружили незащищенные выступающие концы болтовых соединений, а также частично сгнившие деревянные элементы.

Ответственным сотрудникам было направлено представление с требованием привести игровое оборудование в надлежащий вид, чтобы предотвратить потенциальные травмы детей. Муниципалы на письмо отреагировали и удовлетворили требования. Речь шла о площадках во дворах домов на проспекте Народного Ополчения, улицы Тамбасова и улицы Здоровцева.

Напомним, в Смольном ранее был подготовлен проект закона, который мог бы отнять у муниципальных образований практически все полномочия по благоустройству. Содержание детских площадок — в том числе. По задумке чиновников, эти полномочия можно было бы переложить на районные администрации. Муниципальное сообщество выступило против.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру