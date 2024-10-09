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Новости 19:11

Бельский высказался о "квадроберах"

фото ЗакС политика Бельский высказался о "квадроберах"

Председатель Законодательно собрания Петербурга Александр Бельский рассказал 9 октября, что не видит ничего особенного в новом тренде у молодежи, которые пытаются в реальной жизни подражать животным, так называемым "квадроберам". По его мнению, это обычное временное увлечение у детей в период взросления.

- У детей бывают разные увлечения, сейчас такие увлечения. Мне кажется, здесь основная задача работать не столько с детьми, сколько с их родителями. Мы же прекрасно понимаем, что все мы в период своего детства во время того же Нового года были зайчиками, собачками… Всегда есть у детей определенные моменты в период их роста, что они каким-то образом пытаются быть кем-то. Конечно, бывают разные увлечения, они тем или иным образом подпитываются, в том числе, и в интернете, но мне кажется, это, как и любое другое увлечение, пройдет. Не нужно терять голову, - сказал Бельский. 

Бельский надеется, что Законодательному собранию не придется обсуждать законопроекты о том, как нужно "выгуливать" детей. 

Напомним, популярность "квадробики" у детей в России стала особенно заметна осенью 2024 года. В Государственной думе уже неоднократно звучали предложения, как остановить такое необычное увлечение, в том числе с помощью введения запретов и лишения родительских прав. "Квадроберов" уже успели обсудить в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что популярность такого движения может быть преувеличена. 

 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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